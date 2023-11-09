Украинские спортсмены прибыли на чемпионат мира по самбо в Ереване. Там выступят россияне и белорусы

Теги сборная России самбо чемпионат мира по самбо сборная Украины FIAS сборная Беларуси Единоборства

Украинские самбисты выступят на чемпионате мира по самбо в Ереване.

Как сообщила пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS), спортсмены прибыли на турнир и проходят аккредитацию. 

Турнир пройдет с 10 по 12 ноября. В 2022 году сборная Украины не участвовала в чемпионатах Европы и мира из-за допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе. 

В этом году россияне и белорусы также участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Украинские спортсмены прибыли на аккредитацию на чемпионат мира в Ереване (процедура проводится в одном из отелей города). Планируется участие в турнире 10 самбистов», – заявили в FIAS.

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