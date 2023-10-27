Девятикратный чемпион мира Осипенко и еще двадцать россиян выступят на чемпионате мира по самбо в Ереване

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по самбо.

Соревнования пройдут с 9 по 13 ноября в Ереване.

В состав российской команды вошел девятикратный чемпион мира Артем Осипенко. Он выступает в весовой категории свыше 98 кг.

Также на турнире выступят (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Егор Сухопаров (до 79 кг), Аслан Курбанов (до 88 кг) и Антон Коновалов (до 98 кг).

В состав женской команды вошли Юлия Молчанова (до 50 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Милена Хилова (до 65 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг) и Жанара Кусанова (свыше 80 кг).

В составе сборной по боевому самбо – Мухтар Гамзаев (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг).