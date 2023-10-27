Девятикратный чемпион мира Осипенко и еще двадцать россиян выступят на чемпионате мира по самбо в Ереване

Теги сборная России самбо чемпионат мира по самбо Артем Осипенко Саян Хертек Мухтар Гамзаев Единоборства

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по самбо.

Соревнования пройдут с 9 по 13 ноября в Ереване.

В состав российской команды вошел девятикратный чемпион мира Артем Осипенко. Он выступает в весовой категории свыше 98 кг.

Также на турнире выступят Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Егор Сухопаров (до 79 кг), Аслан Курбанов (до 88 кг) и Антон Коновалов (до 98 кг).

В состав женской команды вошли Юлия Молчанова (до 50 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Милена Хилова (до 65 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг) и Жанара Кусанова (свыше 80 кг).

В составе сборной по боевому самбо – Мухтар Гамзаев (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий