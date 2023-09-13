Глава Федерации дзюдо России: «Слова Путина об участии спортсменов в Олимпиаде были долгожданными, потому что единого общественного мнения не было»

В Федерации дзюдо России назвали долгожданными слова Владимира Путина об ОИ-2024.

Ранее президент России заявил, что в вопросе участия спортсменов в Олимпийских играх нужно руководствоваться прежде всего их интересами.

«Слова нашего президента об участии спортсменов в Олимпиаде были долгожданными, потому что единого общественного мнения по этому поводу не было. Но это абсолютно нормально, так и должно быть, ФДР изначально взяла курс на помощь дзюдоистам, чтобы они могли успешно подготовиться к Олимпиаде.

Руководство Международной федерации дзюдо (IJF) действовало достаточно мудро и не стало исключать российскую семью дзюдо из своих рядов. Более того, это решение поддержали коллеги из большинства национальных федераций. Таким образом, с самого начала у нас была возможность сконцентрировать все усилия на том, чтобы наши дзюдоисты получили возможность выступать на турнирах по всему миру.

Что касается международных федераций других видов спорта, чьи руководящие органы, на мой взгляд, поторопились с необдуманными решениями и пошли даже дальше рекомендаций МОК, вели себя агрессивно по отношению к российским спортивным федерациям, им будет сложнее восстанавливать отношения с нами.

И когда международная ситуация изменится, а это обязательно произойдет, отменить санкции и восстановить уровень доверия будет крайне сложно, так как все мосты уже сожжены», – сказал глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.