Российские самбисты выиграли восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы

Теги сборная России жен чемпионат Европы самбо сборная России по боевому самбо Единоборства

Россияне выиграли восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы по самбо.

Сергей Кирюхин взял золото в спортивном самбо в весовой категории до 88 кг. Также золотые медали у Маргариты Барневой (54 кг), Екатерины Оноприенко (65 кг), Алены Прокопенко (80 кг), Владимира Гладких (58 кг) и Али Турсунова (71 кг). 
 
В боевом самбо золото на счету у Павла Пантелевеа (64 кг) и Асланбека Кодзаева (79 кг). 

Бронзовые медали турнира завоевали Виктор Немков (боевое самбо, 98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг).

Чемпионат Европы проходит с 19 по 23 апреля в Хайфе (Израиль). 

В первый день соревнований российские спортсмены выиграли восемь золотых наград. 

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4 комментария

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nnn4404
так а что разве их не отстранили?
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imaxim
Ответ nnn4404
так а что разве их не отстранили?
Всех допустили в нейтральном статусе после изменений рекомендаций мок
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nnn4404
Ответ imaxim
Всех допустили в нейтральном статусе после изменений рекомендаций мок
так они что получается войну осудили?
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gudbrud
Ответ nnn4404
так они что получается войну осудили?
Зачем, если глава Федерации в молодости занимался дзюдо вместе с Путиным и Ротенбергами.
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