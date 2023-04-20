Российские самбисты выиграли восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы

Россияне выиграли восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы по самбо.

Сергей Кирюхин взял золото в спортивном самбо в весовой категории до 88 кг. Также золотые медали у Маргариты Барневой (54 кг), Екатерины Оноприенко (65 кг), Алены Прокопенко (80 кг), Владимира Гладких (58 кг) и Али Турсунова (71 кг).



В боевом самбо золото на счету у Павла Пантелевеа (64 кг) и Асланбека Кодзаева (79 кг).

Бронзовые медали турнира завоевали Виктор Немков (боевое самбо, 98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг).

Чемпионат Европы проходит с 19 по 23 апреля в Хайфе (Израиль).

В первый день соревнований российские спортсмены выиграли восемь золотых наград.