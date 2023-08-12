Расписание финалов II Игр стран СНГ: 12 августа разыграют медали в баскетболе 3x3, плавании, боксе, самбо, карате и пятиборье

Теги плавание результаты самбо карате Игры стран СНГ Водные виды

12 августа на Играх стран СНГ в Беларуси разыграют 37 комплектов наград.

II Игры стран СНГ

Беларусь

12 августа

Расписание финалов

Современное пятиборье

Девушки, эстафета

Фехтование, бонус-раунд

11:15

Плавание

12:30

Лазер-ран

14:00

Юноши, эстафета

Плавание

10:30 

Фехтование, бонус-раунд

13:30

Лазер-ран

14:40

Баскетбол 3x3

Женщины

14:30

Мужчины

15:00

Бокс

Юноши, все весовые категории

Начало финалов – 16:00

Карате

Мужчины: до 60, 67 и 75 кг

Женщины: ката, до 50 и 55 кг 

Начало финалов – 16.00

Самбо

Мужчины: 58, 71, 88, свыше 98 кг

Женщины: 50, 59, 72 кг

Начало финалов – 17.30

Плавание

Юниоры, 50 м, вольный стиль

17:00

Юниорки, 400 м, комплекс

17:04

Юниоры, 200 м, баттерфляй

17:13

Юниорки, 100 м, на спине

17:19

Юниоры, 100 м, брасс

17:25

Юниорки, 200 м, вольный стиль

17:30

Юниорки, 1500 м, вольный стиль

18.00

Смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль

18:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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