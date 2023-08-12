Расписание финалов II Игр стран СНГ: 12 августа разыграют медали в баскетболе 3x3, плавании, боксе, самбо, карате и пятиборье
12 августа на Играх стран СНГ в Беларуси разыграют 37 комплектов наград.
II Игры стран СНГ
Беларусь
12 августа
Расписание финалов
Современное пятиборье
Девушки, эстафета
Фехтование, бонус-раунд
11:15
Плавание
12:30
Лазер-ран
14:00
Юноши, эстафета
Плавание
10:30
Фехтование, бонус-раунд
13:30
Лазер-ран
14:40
Баскетбол 3x3
Женщины
14:30
Мужчины
15:00
Бокс
Юноши, все весовые категории
Начало финалов – 16:00
Карате
Мужчины: до 60, 67 и 75 кг
Женщины: ката, до 50 и 55 кг
Начало финалов – 16.00
Самбо
Мужчины: 58, 71, 88, свыше 98 кг
Женщины: 50, 59, 72 кг
Начало финалов – 17.30
Плавание
Юниоры, 50 м, вольный стиль
17:00
Юниорки, 400 м, комплекс
17:04
Юниоры, 200 м, баттерфляй
17:13
Юниорки, 100 м, на спине
17:19
Юниоры, 100 м, брасс
17:25
Юниорки, 200 м, вольный стиль
17:30
Юниорки, 1500 м, вольный стиль
18.00
Смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль
18:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Комментарии