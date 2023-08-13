Расписание финалов II Игр стран СНГ: 13 августа разыграют медали в борьбе, плавании, самбо, карате, пятиборье, таиландском боксе, хоккее на траве

Теги плавание результаты вольная борьба тайский бокс самбо карате Игры стран СНГ Водные виды

13 августа на II Играх стран СНГ в Беларуси разыграют 47 комплектов медалей.

II Игры стран СНГ

Беларусь

13 августа

Расписание финалов

Современное пятиборье

Эстафета, микст

Фехтование, бонус-раунд 

11.00 

Плавание

12.15

Лазер-ран

13.20

Таиландский бокс

Юноши и девушки, все весовые категории

Начало финалов – 11.00

Самбо

Мужчины – 64 кг, 79 кг, 98 кг

Женщины – 54 кг, 65 кг, 80 кг, свыше 80 кг

Начало финалов – 14.00

Хоккей на траве

Женщины, финал

14.10

Карате

Мужчины – ката, до 84 кг, свыше 84 кг

Женщины – до 61, до 68 и свыше 68 кг

Начало финалов – 15.00

Борьба

Женщины (все весовые категории)

Начало финалов – 16:00

Плавание

Юниорки, 200 м, баттерфляй

Юниоры, 400 м, комплекс

Юниорки, 50 м, вольный стиль

Юниоры, 100 м, спина

Юниорки, 100 м, брасс

Юниоры, 200 м, вольный стиль

Юниорки, 800 м, вольный стиль

Смешанная эстафета, вольный стиль, 4x100 м

Начало финальных заплывов – 16.00

 

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