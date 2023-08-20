«Тренеры и спортсмены готовы рвать и метать всех. В каждом весе любой наш спортсмен может стать олимпийским чемпионом». Галстян о дзюдо в Париже-2024

Арсен Галстян оценил шансы российских дзюдоистов на золото Олимпиады-2024.

– В Лондоне (на Олимпийских играх 2012 года – Sports.ru) было три золота, серебро и бронза. В Рио (2016) – два золота, в Токио (2021) же чемпионов в сборной России не было. С чем вы можете связать тенденцию уменьшения золотых медалей от турнира к турниру?

– Много факторов может быть. Я не был в команде в то время, не видел обстановку. Понимаю, что есть всегда подъем, есть спад, и держать уровень – три золота на Олимпийских играх в дзюдо – очень серьезный результат, его тяжело достигнуть.

Сейчас я в команде и могу с уверенностью заявить, что и тренеры, и спортсмены готовы рвать и метать всех, чтобы показывать высокий результат, ведь все хотят золота.

– Какая задача стоит перед сборной России на Олимпиаде? Есть определенное количество медалей, которые нужно выиграть?

– Везде можно забрать золото. Вот скажите, пожалуйста, в 2011 году кто-либо ожидал от российских дзюдоистов золотых медалей на Олимпиаде в Лондоне? Хотя бы одной, а не трех. Никто не ожидал, верно?

– Вы стали бронзовым призером на ЧМ за два года до Олимпиады.

– Нет, послушайте. До 2012 года у нас были чемпионы мира, призеры мира, но не было олимпийского чемпиона. Разве кто-то ставил на то, что хотя бы одно золото будет?

Я о том, что в каждом весе любой наш спортсмен может стать олимпийским чемпионом. Мы верим в это, – сказал Галстян, который является олимпийским чемпионом 2012 года.