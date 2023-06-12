Чичерова о нейтральном статусе: «Каждый спортсмен должен сам принимать решение, а осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя»

Анна Чичерова призвала не осуждать спортсменов за выступление в нейтральном статусе.

«Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту и возможность выступить на главном старте их жизни. И спортсмен сам должен выбирать, готов ли он выступать на международных стартах на предложенных ему условиях.

Недавно прошли чемпионаты мира по тхэквондо и дзюдо, куда россияне поехали под нейтральным флагом и завоевали там медали. Поэтому считаю, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, а осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя.

Он имеет право выйти на старт и делать то, что у него лучше всего получается в жизни», – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту.

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