Чичерова о нейтральном статусе: «Каждый спортсмен должен сам принимать решение, а осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя»

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Анна Чичерова призвала не осуждать спортсменов за выступление в нейтральном статусе.

«Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту и возможность выступить на главном старте их жизни. И спортсмен сам должен выбирать, готов ли он выступать на международных стартах на предложенных ему условиях.

Недавно прошли чемпионаты мира по тхэквондо и дзюдо, куда россияне поехали под нейтральным флагом и завоевали там медали. Поэтому считаю, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, а осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя.

Он имеет право выйти на старт и делать то, что у него лучше всего получается в жизни», – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту.

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2 комментария

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Astret
Тогда и тренироваться, ездить, жить, прочие расходы тоже надо за свой счет, а не за гос.бюджет.
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Биатлонная зима
Сколько можно одно и тоже трандышить нейтралка или вообще без соревнований ???
ЧР и этапы дадут нашим спортсменам поддерживать форму.
А выступать надо и с гимном и с флагом точка
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