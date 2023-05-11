Чемпионат мира по дзюдо-2023. Низоэ и Майсурадзе одержали победы, Таймазова и Лорсанов уступили в 1/4 финала
Российские дзюдоисты остались без наград в пятый день чемпионата мира в Катаре.
Соревнования проходят с 7 по 14 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по дзюдо-2023
Доха, Катар
Женщины
До 70 кг
1. Саки Низоэ (Япония)
2. Джованна Скоччимарро (Германия)
3. Михаэла Поллерес (Австрия)
3. Барбара Матич (Хорватия)
Мадина Таймазова (Россия) проиграла Скоччимарро в 1/4 финала, а затем в утешительной схватке уступила Элвисмар Родригес из Венесуэлы.
Мужчины
До 90 кг
1. Лука Майсурадзе (Грузия)
2. Лаша Бекаури (Грузия)
3. Маркус Нюман (Швеция)
3. Санширо Мурао (Япония)
Михаил Игольников (Россия) в первом раунде уступил представителю Кыргызстана Эрлану Шерову. Мансур Лорсанов (Россия) в 1/4 финала потерпел поражение от Бекаури, а в утешительной схватке проиграл Нюману.
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