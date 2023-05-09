Чемпионат мира по дзюдо-2023. Цунода, Дегучи, Гарригос и Штумп одержали победы, Абуладзе – 7-й, Махмадбеков выбыл в 1/8 финала

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Российские дзюдоисты остались без наград по итогам первых 2 дней чемпионата мира в Катаре.

Соревнования проходят с 7 по 14 мая.

Чемпионат мира по дзюдо-2023

Доха, Катар

Женщины

До 48 кг

1. Нацуми Цунода (Япония)

2. Ширин Букли (Франция)

3. Вакана Кога (Япония)

3. Ассунта Скутто (Италия)

Сабина Гилязова (Россия) выбыла в 1/16 финала.

До 52 кг

1. Ута Абэ (Япония)

2. Диера Келдиерова (Узбекистан)

3. Амандин Бюшар (Франция)

3. Одетте Джуффрида (Италия)

Алеся Кузнецова (Россия) выбыла в 1/16 финала.

До 57 кг

1. Криста Дегучи (Канада)

2. Харука Фунакубо (Япония)

3. Джессика Климкейт (Канада)

3. Энхриилен Лхагватогоогийн (Монголия)

Ксения Галицкая (Россия) выбыла в 1/16 финала, Дарья Курбонмамадова (Россия) – в 1/32 финала.

Мужчины

До 60 кг

1. Франсиско Гарригос (Испания)

2. Дилшодбек Баратов (Узбекистан)

3. Георгий Сардалашвили (Грузия)

3. Ли Харим (Южная Корея)

Россияне не участвовали.

До 66 кг

1. Хифуми Абэ (Япония)

2. Дзесиро Маруяма (Япония)

3. Валид Хяр (Франция)

3. Важа Маргвелашвили (Грузия)...

Яго Абуладзе (Россия) выбыл в 1/4 финала, затем уступил в утешительном поединке и занял 7-е место, Абрек Нагучев (Россия) выбыл в 1/16 финала.

До 73 кг

1. Нильс Штумп (Швейцария)

2. Мануэль Ломбардо (Италия)

3. Муроджон Юлдошев (Узбекистан)

3. Соити Хасимото (Япония)

Махмадбек Махмадбеков (Россия) выбыл в 1/8 финала.

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