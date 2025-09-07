Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
«За большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации», – отмечается в документе.
Федерация дзюдо Санкт-Петербурга была образована в 1993 году, сейчас ее возглавляет Михаил Рахлин.
