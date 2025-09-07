11

Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

«За большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации», – отмечается в документе.

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга была образована в 1993 году, сейчас ее возглавляет Михаил Рахлин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт Официального опубликования правовых актов
logoВладимир Путин
дзюдо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Российский дзюдоист Катамардов выиграл золото чемпионата Европы среди юниоров в Братиславе
вчера, 16:36
Российские гребцы получили лопасть весла с автографом Путина за победу в командном зачете Владивостокской регаты
29вчера, 11:55
Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку Блэнуцэ, который репостил видео с восхищением словами Путина и Соловьева. Клуб сделал заявление
1535 сентября, 14:31
Главные новости
Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг арестован в Москве. Его обвиняют в преступлениях против власти
21сегодня, 06:59
Российский дзюдоист Катамардов выиграл золото чемпионата Европы среди юниоров в Братиславе
вчера, 16:36
🥉🥉 Дзюдоистки Гурьева и Барабаш завоевали бронзовые награды на чемпионате мира среди юниоров
4 сентября, 16:46
Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «Задача – восстановление международных отношений, в том числе с украинской стороной»
4 сентября, 07:09
«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-10»
12 сентября, 12:59
Российские дзюдоисты взяли бронзу в командном турнире на ЧМ среди юношей
31 августа, 17:43
🥇 Российский дзюдоист Сулейманов завоевал золото на юношеском чемпионате мира
230 августа, 17:11
Максим Храмцов: «Я верю, что Россия вернется на международную арену и покажет всему миру, что отстранение сделало нас еще сильнее»
29 августа, 07:48
Россиянин Хамхоев победил на юношеском чемпионате мира по дзюдо
28 августа, 17:59
Россиянка Мишенькина победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо
27 августа, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама