Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

«За большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации», – отмечается в документе.

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга была образована в 1993 году, сейчас ее возглавляет Михаил Рахлин.