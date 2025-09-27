Российский дзюдоист Зилфикаров завоевал бронзу на этапе Гран-при в Китае

Российский дзюдоист Шамиль Зилфикаров завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при в китайском Циндао.

В схватке за третье место в весовой категории до 73 кг Зилфикаров победил Ахмадзода Масуди из Таджикистана.

Россияне выступают на соревнованиях под флагом Международной федерации дзюдо.

Зилфикарову 26 лет, он также является победителем чемпионата мира-2022 по самбо.