Владимир Путин наградил почетной грамотой чемпионов мира по дзюдо Адамяна и Тасоева

Путин наградил почетной грамотой дзюдоистов Армана Адамяна и Инала Тасоева.

27-летний Тасоев является двукратным чемпионом мира в весовой категории свыше 100 кг (2023, 2025), трехкратным чемпионом Европы.

28-летний Адамян – чемпион мира (2023) и бронзовый призер ЧМ (2025) в весовой категории до 100 кг, а также чемпион Европы 2021 года в командном турнире.

Также почетной грамотой президента России Владимира Путина была награждена бронзовый призер чемпионата Европы-2025 в командном турнире Тамара Лищенко.