Тренера пятикратного олимпийского чемпиона по дзюдо Ринера подозревают в сексуальном насилии

Тренера пятикратного олимпийского чемпиона по дзюдо Ринера подозревают в насилии.

Эрика Деспезеля, тренера пятикратного олимпийского чемпиона по дзюдо из Франции Тедди Ринера, подозревают в сексуальном насилии. Об этом сообщает Le Monde .

Заявление в отношении Деспезеля подала весной прошлого года 24‑летняя спортсменка. Она обвинила тренера в «сексуальном насилии и хранении изображений, полученных путем вторжения в частную жизнь». Пострадавшая, которая бесплатно у него проживала и питалась, заявила, что обнаружила миниатюрную камеру, спрятанную в ванной, которой пользовалась только она.

Она также пожаловалась на многочисленные сообщения от тренера, касающиеся ее деятельности вне спорта, неуместные комментарии и жесты во время восстановительного массажа.

После заявления во Французскую федерацию дзюдо началось административное расследование, также дело ведет отделение полиции департамента Валь‑де‑Марн.

«Деспезель подтверждает, что принимал женщину два‑три вечера в неделю в 2021-2024 годах, но решительно отвергает выдвинутые против него обвинения, которые совершенно беспочвенны», – сказал адвокат тренера Поль Гис.