Храмцов об арестованном тхэквондисте Четинбаге: «Это не спортсмен, а негодяй. Любой уважающий себя спортсмен не будет обманывать людей»

Максим Храмцов назвал негодяем арестованного тхэквондиста Четинбага.

21-летний Эмин Четинбаг, являющийся чемпионом мира по тхэквондо под эгидой федерации Global Taekwon-do Federation, был арестован в Москве 6 сентября. Ранее он был объявлен в розыск по делу о вымогательстве денег у криптоинвесторов.

По версии следствия, Четинбаг действовал в составе преступной группы, члены которой выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, угрожали потерпевшим и вымогали у них деньги, под давлением забирали телефоны и заставляли переводить деньги с банковских счетов на биржах в обмен на свободу. Жителям Москвы причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

«Я видел эту информацию, но я не знаю этого человека, эта линия – совершенно не из нашего вида спорта. Это два совершенно разных вида спорта. Я могу сказать одно – это не спортсмен, а негодяй. Потому что ни один спортсмен так себя вести не будет.

Ведь любой уважающий себя спортсмен, если он себя считает таковым, является честным и открытым человеком, он готов помогать людям, а не обманывать их. И не надо вот этого человека как-то относить к спорту, он к нему никакого отношения не имеет», – сказал олимпийский чемпион Храмцов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
тхэквондо
Эмин Четинбаг
Максим Храмцов
происшествия
