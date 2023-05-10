Чемпионат мира по дзюдо-2023. Агбеньену и Григалашвили одержали победы, Бадурова выбыла в 1/8 финала

Российские дзюдоисты остались без наград в четвертый день чемпионата мира в Катаре.

Соревнования проходят с 7 по 14 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по дзюдо-2023

Доха, Катар

Женщины

До 63 кг

1. Кларисс Агбеньену (Франция)

2. Андрея Лешки (Словения)

3. Софи Эзбаш (Венгрия)

3. Йоанне ван Лисхаут (Нидерланды)

Камила Бадурова (Россия) уступила в 1/8 финала Любяне Пиовесане из Австрии.

Мужчины

До 81 кг

1. Тато Григалашвили (Грузия)

2. Маттиас Кассе (Бельгия)

3. Таканори Нагасэ (Япония)

3. Ли Джун Хван (Южная Корея)