Чемпионат мира по дзюдо-2023. Агбеньену и Григалашвили одержали победы, Бадурова выбыла в 1/8 финала
Российские дзюдоисты остались без наград в четвертый день чемпионата мира в Катаре.
Соревнования проходят с 7 по 14 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по дзюдо-2023
Доха, Катар
Женщины
До 63 кг
1. Кларисс Агбеньену (Франция)
2. Андрея Лешки (Словения)
3. Софи Эзбаш (Венгрия)
3. Йоанне ван Лисхаут (Нидерланды)
Камила Бадурова (Россия) уступила в 1/8 финала Любяне Пиовесане из Австрии.
Мужчины
До 81 кг
1. Тато Григалашвили (Грузия)
2. Маттиас Кассе (Бельгия)
3. Таканори Нагасэ (Япония)
3. Ли Джун Хван (Южная Корея)
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