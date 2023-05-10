Чемпионат мира по дзюдо-2023. Агбеньену и Григалашвили одержали победы, Бадурова выбыла в 1/8 финала

Теги результаты сборная России жен сборная Южной Кореи сборная Грузии сборная Франции жен Кларисс Агбеньену Таканори Нагасе сборная Бельгии Тато Григалашвили Маттиас Кассе Камила Бадурова Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Российские дзюдоисты остались без наград в четвертый день чемпионата мира в Катаре.

Соревнования проходят с 7 по 14 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по дзюдо-2023

Доха, Катар

Женщины

До 63 кг

1. Кларисс Агбеньену (Франция)

2. Андрея Лешки (Словения)

3. Софи Эзбаш (Венгрия)

3. Йоанне ван Лисхаут (Нидерланды)

Камила Бадурова (Россия) уступила в 1/8 финала Любяне Пиовесане из Австрии. 

Мужчины

До 81 кг

1. Тато Григалашвили (Грузия)

2. Маттиас Кассе (Бельгия)

3. Таканори Нагасэ (Япония)

3. Ли Джун Хван (Южная Корея)

 

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