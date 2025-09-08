Сергей Соловейчик: «Мужская сборная России по дзюдо – сильнейшая в мире. А вот по женщинам есть еще над чем работать»

Глава ФДР заявил, что мужская сборная России по дзюдо является сильнейшей в мире.

«Рассвет дзюдо в России будет тогда, когда мы станем безоговорочными лидерами мирового дзюдо. А для этого нам еще предстоит потрудиться. По мужчинам, думаю, мы сильнейшая команда. А вот по женщинам есть еще над чем работать, и мы обязательно этим займемся.

Наверное, самая главная причина лучших результатов в последнее время – в том, что даже в санкционные и трудные годы мы не были изолированы. Благодаря поддержке наших коллег из Международной федерации дзюдо нам удалось принять участие во всех основных отборочных соревнованиях, официальных стартах – чемпионатах мира и Европы. Наши спортсмены получали международный опыт, имели возможность зарабатывать премиальные от IJF.

В России также проходят крупные соревнования, включая международные, которые удалось отстоять. Поэтому наши спортсмены не стояли на месте, а продолжали интенсивно тренироваться и развиваться. Кроме того, большой вклад внесли наши тренеры», – отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

