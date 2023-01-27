Умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница

Теги происшествия самбо Всероссийская федерация самбо Александр Пушница Единоборства

На 74-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница.

Об этом сообщила Всероссийская федерация самбо. В последние годы бывший спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.

Пушница – один из самых титулованных советских самбистов. Он трижды завоевывал золото ЧМ (1974, 1979, 1983), дважды становился чемпионом Европы (1976, 1984) и девять раз чемпионом СССР (1974–1980, 1983, 1984). На его счету также три победы на Кубках мира (1977, 1980, 1987).

«Всероссийская федерация самбо выражает искренние слова соболезнования близким и родным Александра Михайловича. Скорбим», – говорится в заявлении федерации.

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1 комментарий

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Неоновый Демон
Легендарный человек. Всю жизнь отдал подросткам и детям . Столько поколений воспитал ...
Жаль про таких легенд никто не снимает документальные фильмы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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