Умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница

На 74-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница.

Об этом сообщила Всероссийская федерация самбо. В последние годы бывший спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.

Пушница – один из самых титулованных советских самбистов. Он трижды завоевывал золото ЧМ (1974, 1979, 1983), дважды становился чемпионом Европы (1976, 1984) и девять раз чемпионом СССР (1974–1980, 1983, 1984). На его счету также три победы на Кубках мира (1977, 1980, 1987).

«Всероссийская федерация самбо выражает искренние слова соболезнования близким и родным Александра Михайловича. Скорбим», – говорится в заявлении федерации.