Умер первый партнер Татьяны Тарасовой в парном катании Александр Тихомиров

На 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров.

В парном катании Тихомиров был первым партнером Татьяны Тарасовой, вместе с которой завоевал серебро юниорского чемпионата СССР 1963 года.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Тихомирова Александра Константиновича. Светлая память об ученом, педагоге, душевном и жизнелюбивом человеке навсегда останется в наших сердцах...», – говорится в заявлении федерации.

Воспоминаниями о фигуристе также поделилась сама Тарасова.

«Я его хорошо знала, так как с ним каталась, это было много лет назад. Это мой первый партнер, мы катались с ним, когда мне было 15-16-17 лет. Он безобразно учился, я ходила к нему в школу, потому что его не отпускали на соревнования – у него были только двойки и колы.

А потом, когда он уже стал взрослым, я стала кататься с Жорой Проскуриным, а он потом катался у меня, скатался с Люсей Суслиной, это была очень сильная пара, четвертая-пятая в стране, они были моей первой парой, когда я начинала работать.

Сашка поступил в институт, там он потрясающим образом стал учиться, у него появился интерес к наукам. После института защитил кандидатскую, а потом стал профессором. Мы не виделись очень много лет, но когда это происходило, это всегда был восторг встречи», – цитирует Тарасову ТАСС.