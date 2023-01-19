Умер первый партнер Татьяны Тарасовой в парном катании Александр Тихомиров

Теги Татьяна Тарасова происшествия пары Александр Тихомиров Фигурное катание

На 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров.

В парном катании Тихомиров был первым партнером Татьяны Тарасовой, вместе с которой завоевал серебро юниорского чемпионата СССР 1963 года.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Тихомирова Александра Константиновича. Светлая память об ученом, педагоге, душевном и жизнелюбивом человеке навсегда останется в наших сердцах...», – говорится в заявлении федерации.

Воспоминаниями о фигуристе также поделилась сама Тарасова.

«Я его хорошо знала, так как с ним каталась, это было много лет назад. Это мой первый партнер, мы катались с ним, когда мне было 15-16-17 лет. Он безобразно учился, я ходила к нему в школу, потому что его не отпускали на соревнования – у него были только двойки и колы.

А потом, когда он уже стал взрослым, я стала кататься с Жорой Проскуриным, а он потом катался у меня, скатался с Люсей Суслиной, это была очень сильная пара, четвертая-пятая в стране, они были моей первой парой, когда я начинала работать.

Сашка поступил в институт, там он потрясающим образом стал учиться, у него появился интерес к наукам. После института защитил кандидатскую, а потом стал профессором. Мы не виделись очень много лет, но когда это происходило, это всегда был восторг встречи», – цитирует Тарасову ТАСС.

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6 комментариев

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sergey-ld
Ответ Антон Сватковский
Вот, кстати, что он изучал: "Новые данные за предшествующие 5-10 лет получены при определении степени соответствия структур произвольных программ фигуристов одиночного катания эстетическим требованиям, а также при исследовании временных структур этих программ посредством подхода, предполагающего применение квантового анализа. Впервые разработаны методические подходы для определения соответствия структур произвольных программ фигуристов парного катания классическим эстетическим пропорциям "золотого сечения" и "золотого вурфа", для исследования временных структур сольных номеров артистов балета на льду." https://www.dissercat.com/content/tekhnologiya-integrativnogo-kontrolya-na-predkulminatsionnom-etape-sportivnoi-podgotovki-v-s Правда, поди разбери, использовалась ли эта теория хоть как-то российскими тренерами.
Это круто...какой умный был человек...очень, очень интересно. Спасибо за ссылку.
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alexnew
Ответ Антон Сватковский
Вот, кстати, что он изучал: "Новые данные за предшествующие 5-10 лет получены при определении степени соответствия структур произвольных программ фигуристов одиночного катания эстетическим требованиям, а также при исследовании временных структур этих программ посредством подхода, предполагающего применение квантового анализа. Впервые разработаны методические подходы для определения соответствия структур произвольных программ фигуристов парного катания классическим эстетическим пропорциям "золотого сечения" и "золотого вурфа", для исследования временных структур сольных номеров артистов балета на льду." https://www.dissercat.com/content/tekhnologiya-integrativnogo-kontrolya-na-predkulminatsionnom-etape-sportivnoi-podgotovki-v-s Правда, поди разбери, использовалась ли эта теория хоть как-то российскими тренерами.
Вот такие вот кандидатские а педагогике.
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alexnew
У него были только двойки и колы. :) И доучился в итоге до профессора...
+2
-1
+1
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Девушка Безимени
Ответ Антон Сватковский
Вот, кстати, что он изучал: "Новые данные за предшествующие 5-10 лет получены при определении степени соответствия структур произвольных программ фигуристов одиночного катания эстетическим требованиям, а также при исследовании временных структур этих программ посредством подхода, предполагающего применение квантового анализа. Впервые разработаны методические подходы для определения соответствия структур произвольных программ фигуристов парного катания классическим эстетическим пропорциям "золотого сечения" и "золотого вурфа", для исследования временных структур сольных номеров артистов балета на льду." https://www.dissercat.com/content/tekhnologiya-integrativnogo-kontrolya-na-predkulminatsionnom-etape-sportivnoi-podgotovki-v-s Правда, поди разбери, использовалась ли эта теория хоть как-то российскими тренерами.
О боже. На каком это языке и для кого.
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Настя Розова
Светлая память фигуристу и человеку!
А вообще, грустно наблюдать, как они уходят. Сначала Александр Георгиевич, теперь Александр Константинович.
+3
0
+3
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Антон Сватковский
Вот, кстати, что он изучал:
"Новые данные за предшествующие 5-10 лет получены при определении степени соответствия структур произвольных программ фигуристов одиночного катания эстетическим требованиям, а также при исследовании временных структур этих программ посредством подхода, предполагающего применение квантового анализа. Впервые разработаны методические подходы для определения соответствия структур произвольных программ фигуристов парного катания классическим эстетическим пропорциям "золотого сечения" и "золотого вурфа", для исследования временных структур сольных номеров артистов балета на льду."
https://www.dissercat.com/content/tekhnologiya-integrativnogo-kontrolya-na-predkulminatsionnom-etape-sportivnoi-podgotovki-v-s
Правда, поди разбери, использовалась ли эта теория хоть как-то российскими тренерами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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