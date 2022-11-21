Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин выступят на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих
Победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих в Иране.
Об этом рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.
«В состав сборной России на этот турнир включено 13 спортсменов, восемь мужчин и пять женщин.
В Иране выступят победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин, а также серебряная медалистка Татьяна Минина».
Сами соревнования пройдут в Тегеране с 24 по 26 ноября. На сегодняшний день для участия в турнире заявилось 11 команд.
Наиболее серьезными соперниками являются спортсмены из Ирана, Бразилии и Узбекистана», – сказал Иванов.
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