Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин выступят на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих

Победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и выступят на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих в Иране.

Об этом рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«В состав сборной России на этот турнир включено 13 спортсменов, восемь мужчин и пять женщин.

В Иране выступят победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин, а также серебряная медалистка .

Сами соревнования пройдут в Тегеране с 24 по 26 ноября. На сегодняшний день для участия в турнире заявилось 11 команд.

Наиболее серьезными соперниками являются спортсмены из Ирана, Бразилии и Узбекистана», – сказал Иванов.