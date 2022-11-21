Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин выступят на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих

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Победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих в Иране.

Об этом рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«В состав сборной России на этот турнир включено 13 спортсменов, восемь мужчин и пять женщин.

В Иране выступят победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин, а также серебряная медалистка Татьяна Минина».

Сами соревнования пройдут в Тегеране с 24 по 26 ноября. На сегодняшний день для участия в турнире заявилось 11 команд.

Наиболее серьезными соперниками являются спортсмены из Ирана, Бразилии и Узбекистана», – сказал Иванов. 

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