Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов в сентябре выступит на турнире в Иордании

Теги сборная России тхэквондо Максим Храмцов Салех Аль-Шарабати Александр Лашпанов Единоборства

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов в сентябре планирует выступить на турнире в Иордании.

Об этом сообщил тренер спортсмена Александр Лашпанов.

«Планируем в сентябре поехать в Иорданию на турнир. Там международный сбор, ожидаются сильные соперники – иорданцы, бразильцы.

В частности, представитель Иордании Салех аль-Шарабати, которого Максим победил на Олимпийских играх в Токио. Там качественно пройдет подготовка», – сказал Лашпанов.  

Затем в сентябре Храмцов примет участие в чемпионате России, после чего вместе со сборной России отправится на сборы в Мексику, а в ноябре в составе команды Вооруженных сил России поедет на чемпионат мира среди военнослужащих в Иран.

«Все эти мероприятия, которые мы планируем, не просто, чтобы сохранить форму, а идти в набор формы. Сама конфигурация подготовки изменилась у нас», – добавил тренер. 

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