Федерация тхэквондо Мексики пригласила сборную России на тренировочный сбор, который должен пройти в октябре.

Об этом сообщил Вадим Иванов – главный тренер российской команды, которая сейчас отстранена от международных соревнований.

«Мы получили приглашение от Федерации тхэквондо Мексики приехать к ним в октябре на тренировочное мероприятие сборной этой страны. 13 октября мы должны вылететь в Мехико, где планируем пробыть 21 день. Думаю, там мы проведем матчевую встречу. В эти же сроки часть нашей команды уедет на сбор в Беларусь», – сказал Иванов.

«Сегодня ситуация с отбором (на Олимпиаду-2024 в Париже – Sports.ru) весьма грустная. Сейчас Владислав Ларин еще сохраняет лидирующие позиции, но Максим Храмцов уже опустился на вторую строчку, Татьяна (Минина) – пятая, а остальные наши ведущие спортсмены скатились в рейтинге в третий десяток.

Все это чревато тем, что россияне из-за низкого рейтинга рискуют не попасть на турниры серии Гран-при и финалы. Если наши спортсмены выпадут из первой тридцатки, то шансы попасть на Олимпиаду через рейтинг станут равны нулю.

Остается вариант попадания в Париж через европейский квалификационный турнир, который пройдет в 2024 году в Германии. Но если через рейтинг можно отобраться во всех восьми весовых категориях, то на европейскую квалификацию мы можем отправить только двух мужчин и двух женщин», – отметил тренер.

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