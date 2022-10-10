Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин выступят на открытом Кубке Беларуси по тхэквондо
Олимпийские чемпионы Токио-2020 Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на открытом Кубке Беларуси по тхэквондо.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.
«У нас 13 числа в Беларуси начинаются тренировочные мероприятия, и затем с 29 по 30 октября мы примем участие в международных соревнованиях, в открытом Кубке Беларуси.
Храмцов и Ларин поедут туда, в турнире примут участие все сильнейшие спортсмены. Всего поедет 32 человека, двойной состав», — сказал Иванов.
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