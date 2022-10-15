В России планируют создать серии Гран-при по самбо с привлечением иностранных спортсменов

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что с 2023 года в России стартует новая серия турниров Гран-при с привлечением иностранных спортсменов.

«Со следующего года мы запускаем в России новую серию турниров Гран-при с допуском иностранцев. Будут участвовать сильнейшие самбисты сборной России.

С чемпионата России отбираем 16 человек с каждой весовой категории, делим их на четыре турнира по четыре человека на каждый и допускаем туда по восемь сильнейших иностранных спортсменов.

Турнир будет с призовым фондом, чтобы у ребят была возможность не просто поучаствовать и побороться с сильнейшими, но и получить какие-то деньги.

В среднем, на каждый турнир от 3 до 5 млн. рублей. Таких у нас четыре турнира. Ну вот и считайте, где-то будет под 15-20 млн», – рассказал Елисеев.