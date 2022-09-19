Депутат Терюшков: «Если мы возглавляем международную федерацию самбо, то первоочередная задача – отстранить США, Великобританию и Украину»

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Депутат Роман Терюшков считает, что Международная федерация самбо должна отстранить от соревнований под своей эгидой представителей США, Великобритании и Украины.

«Самбо – наш национальный вид спорта, рожденный в СССР. Официальный язык самбо – русский. И это единственная в своем роде такая международная спортивная организация, продвигающая наши национальные интересы.

Итак, Международная федерация самбо, возглавляемая нашим соотечественником Василием Шестаковым, допустила россиян до участия в чемпионате Европы в нейтральном статусе (без флага и гимна).

ЕСЛИ действительно МЫ возглавляем международную федерацию самбо, то первоочередная задача для НАС – отстранить от участия в международных соревнованиях за поддержку фашистского режима Зеленского: США, Великобританию и Украину.

Необходимо лишить эти страны возможности участия на международных турнирах по самбо с использованием их национальных символов за сопричастность к убийству мирных граждан на Донбассе, за предательство олимпийских ценностей и нарушение олимпийского перемирия с 2014 года.

Направлю депутатский запрос в Федерацию самбо России о принятых мерах по защите спортивного суверенитета», – написал Терюшков. 

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