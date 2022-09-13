Главный тренер сборной России по самбо об отказе Украины от участия в ЧЕ: «Жаль ребят. В этой ситуации они просто попали под замес»

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Главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин отреагировал на отказ сборной Украины от участия в чемпионате Европы по самбо из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«От этого ведь страдают ребята и девушки, которые готовятся, как оказывается, в никуда. Сейчас в такой же ситуации находятся наши спортсмены, которых международные федерации не допускают к своим соревнованиям. Они тренируются, а мы участвуем только в турнирах в России. Конечно, это тяжело.

Не знаю, идет ли это решение от сердца и души, или по чьей-то указке. Мне судить тяжело. И у нас же ведь никогда не возникало конфликтов с украинскими спортсменами. «Девиз «О спорт, ты – мир» существовал давно и должен существовать.

Ты выходишь на ковер, жмешь руку, а потом человек становится тебе близким другом и ты вместе с ним идешь по жизни. В любой стране мира, в любом городе России все, кто занимался самбо – одна дружная семья. Мы понимаем, что это геополитика и так устроен мир. Но нам-то делить нечего на ковре, кроме спортивных честных схваток.

Конечно, обидно за ребят. Сборная Украины – сильная команда и всегда составляла нам серьезную конкуренцию. Жаль ребят. Понимаю, что в этой ситуации они просто попали под замес», – сказал Трошкин.

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