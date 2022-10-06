Чемпионат мира по самбо 2023 года пройдет в Египте

Исполком Международной федерации самбо (FIAS) назначил Египет местом проведения чемпионата мира 2023 года.

Соревнования пройдут с 10 по 12 ноября.

Чемпионат и молодежное первенство Европы по самбо пройдут в апреле 2023 года в Израиле, чемпионат мира по пляжному самбо – в августе в Доминиканской Республике.

Также в 2023 году планируется проведение трех Кубков мира по самбо. Они пройдут в Доминиканской Республике, Киргизии и Сербии.

Российские самбисты на данный момент допущены к международным турнирам.