Глава Международной федерации самбо об отказе Украины от участия в ЧЕ: «Очень жаль, потому что украинская команда всегда была в тройке лидеров»

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отреагировал на отказ сборной Украины от участия в чемпионате Европы по самбо из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«Как президент Международной федерации самбо я, естественно, хотел бы, чтобы спортсмены всех стран принимали участие в данных соревнованиях. Но сейчас ситуация складывается таким образом. Очень жаль, потому что украинская команда всегда была в тройке лидеров. Всегда выставляла самых сильных самбистов, которые показывали высокие результаты.

Спорт объединяет людей. И, даже несмотря на такую ситуацию, жизнь продолжается – спорт всегда будет служить сближению атлетов разных стран. Надеюсь, что в будущем украинские спортсмены будут принимать участие в чемпионатах Европы, мира и других соревнованиях», – сказал Шестаков.

Сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия России и Беларуси