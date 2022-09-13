Лайшев об отказе Украины участвовать в ЧЕ по самбо из-за допуска россиян: «Баба с возу – кобыле легче! Они ничего из себя не представляют как самбисты»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение сборной Украины отказаться от участия в Европы по самбо из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«Украина понимает, что она не делает никакой погоды в самбо. Совершенно спокойно отношусь к этому. Баба с возу – кобыле легче! Они не представляли и не представляют из себя ничего как самбисты», – сказал Лайшев.

Чемпионат Европы по самбо пройдет с 14 по 19 ноябре в сербском Нови-Саде.

Сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия России и Беларуси