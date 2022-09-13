Глава Всероссийской федерации самбо об отказе Украины от участия в ЧЕ из-за допуска россиян: «Жалко, что такой сильной команды не будет»

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отреагировал на отказ сборной Украины от участия в чемпионате Европы по самбо из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«Я не очень хорошо к этому отношусь. Я считаю, что спортсмены могут участвовать во всех соревнованиях: и российские, и украинские, и белорусские, и испанские, и африканские. Я считаю, тут перемешивать ничего не надо.

Жалко, что такой сильной команды не будет на чемпионате Европы. Если ребята хотели бы приехать, было бы здорово – хорошая была бы конкуренция, и всем от этого был бы плюс. Для этого и проводим соревнования – чтобы выявить сильнейших», – сказал Елисеев.

Сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия России и Беларуси