Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Провозглашая лозунги о дружбе, солидарности, мире, спорте вне политики, ценности дзюдо, IJF принимает чисто политическое решение, допуская спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации.

IJF стала первой из международных федераций по видам спорта, которая грубо проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Решение IJF о допуске спортсменов России и Беларуси к соревнованиям под эгидой этой организации в нейтральном статусе без флага и гимна вызвало волну справедливого возмущения и гнева в украинской семье дзюдо.

К сожалению, IJF как-то по-своему решила трактовать и олимпийские принципы, заложенные бароном Пьером де Кубертеном.

Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, IJF, до отстранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях в любом статусе», – сообщили в Федерации дзюдо Украины.

Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии