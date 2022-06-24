Международная федерация дзюдо перед стартом турнира в Монголии попросила тренеров избегать провокаций по отношению к россиянам («Матч ТВ»)

Международная федерация дзюдо (IJF) перед началом турнира серии Большого шлема в Монголии попросила тренеров быть сдержаннее по отношению к российским спортсменам.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, перед началом первого дня соревнований IJF попросила тренеров сборных, в том числе российской, избегать провокаций по отношению друг к другу.
Россияне выступают в Улан-Баторе в нейтральном статусе.
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