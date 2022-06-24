Международная федерация дзюдо перед стартом турнира в Монголии попросила тренеров избегать провокаций по отношению к россиянам («Матч ТВ»)

Международная федерация дзюдо (IJF) перед началом турнира серии Большого шлема в Монголии попросила тренеров быть сдержаннее по отношению к российским спортсменам.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, перед началом первого дня соревнований попросила тренеров сборных, в том числе российской, избегать провокаций по отношению друг к другу.

Россияне выступают в Улан-Баторе в нейтральном статусе.

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