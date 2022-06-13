Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии

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Украинский дзюдоист Георгий Зантарая заявил, что откажется от всех своих титулов, если российские спортсмены будут допущены к международному турниру Большого шлема в Улан-Баторе. 

Турнир пройдет с 24 по 26 июня. Ранее стало известно, что россияне примут в нем участие в качестве нейтральных атлетов. 

«Если российским спортсменам будет разрешено принять участие в турнире, я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!» – написал дзюдоист в соцсети. 

Зантарая – чемпион мира 2009 года, пятикратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, победитель Европейских игр-2019.

Спортивный директор Федерации дзюдо России: «Турнир в Монголии очень важен для нас. Это квалификационные соревнования к Олимпиаде в Париже»

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