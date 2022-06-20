«Если ты мужчина и сказал, что откажешься от медалей – сделай это, либо ты просто балабол». Носов о возможном отказе украинского дзюдоиста Зантарая от титулов

Бронзовый призер Афин-2004 Дмитрий Носов отреагировал на заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая.

Ранее Зантарая, который является чемпионом мира, сообщил, что готов отказаться от всех своих титулов, если сборную России допустят до международного турнира Большого шлема в Монголии.

«Могу сказать только одно – пацан сказал, пацан сделал. Ждем. Если ты мужчина и сказал, что откажешься от медалей – сделай это, либо ты просто балабол.

Такое мог сказать спортсмен только с низким интеллектом, либо который не контролирует свои эмоции. Приятно, что мой родной вид спорта показывает, как должно быть», – сказал Носов.

Россиянин также отметил, что сам находится под украинскими санкциями.

«Давно нахожусь под санкциями Украины, не могу приехать туда. За что – непонятно», – заявил Носов, который ранее был депутатом Госдумы РФ шестого созыва.