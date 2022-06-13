Носов о словах Зантарая про отказ от титулов: «Это заявление показывает отсутствие какого-либо интеллекта»

Бронзовый призер Афин-2004 по дзюдо прокомментировал заявление украинского дзюдоиста, чемпиона мира Георгия Зантарая.

Зантарая заявил, что готов отказаться от всех своих титулов, если сборную России допустят до международного турнира Большого шлема в Монголии.

«В первую очередь это заявление показывает отсутствие какого-либо интеллекта у спортсмена.

Вторая причина – возможно, человек боится российских спортсменов, которые просто разорвут его в клочья», – сказал Носов.

Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии