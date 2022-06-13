Носов о словах Зантарая про отказ от титулов: «Это заявление показывает отсутствие какого-либо интеллекта»

Бронзовый призер Афин-2004 по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал заявление украинского дзюдоиста, чемпиона мира Георгия Зантарая.
Зантарая заявил, что готов отказаться от всех своих титулов, если сборную России допустят до международного турнира Большого шлема в Монголии.
«В первую очередь это заявление показывает отсутствие какого-либо интеллекта у спортсмена.
Вторая причина – возможно, человек боится российских спортсменов, которые просто разорвут его в клочья», – сказал Носов.
Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии