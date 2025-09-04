🥉🥉 Дзюдоистки Гурьева и Барабаш завоевали бронзовые награды на чемпионате мира среди юниоров

Дзюдоистки Гурьева и Барабаш взяли бронзовые медали на юниорском чемпионате мира.

Турнир проходит в Братиславе (Словакия).

В поединке за бронзу в весовой категории до 57 кг Эльвира Гурьева победила Ерису Брахимай из Албании.

Анастасия Барабаш в весовой категории до 48 кг победила соперницу из Польши Викторию Слазок.