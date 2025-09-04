0

🥉🥉 Дзюдоистки Гурьева и Барабаш завоевали бронзовые награды на чемпионате мира среди юниоров

Дзюдоистки Гурьева и Барабаш взяли бронзовые медали на юниорском чемпионате мира.

Турнир проходит в Братиславе (Словакия).

В поединке за бронзу в весовой категории до 57 кг Эльвира Гурьева победила Ерису Брахимай из Албании.

Анастасия Барабаш в весовой категории до 48 кг победила соперницу из Польши Викторию Слазок.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
дзюдо
Эльвира Гурьева
Анастасия Барабаш
результаты
юниорская сборная России жен
чемпионат мира по дзюдо среди юниоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «Задача – восстановление международных отношений, в том числе с украинской стороной»
вчера, 07:09
Российские дзюдоисты взяли бронзу в командном турнире на ЧМ среди юношей
31 августа, 17:43
🥇 Российский дзюдоист Сулейманов завоевал золото на юношеском чемпионате мира
230 августа, 17:11
Главные новости
Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «Задача – восстановление международных отношений, в том числе с украинской стороной»
вчера, 07:09
«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-10»
12 сентября, 12:59
Российские дзюдоисты взяли бронзу в командном турнире на ЧМ среди юношей
31 августа, 17:43
🥇 Российский дзюдоист Сулейманов завоевал золото на юношеском чемпионате мира
230 августа, 17:11
Максим Храмцов: «Я верю, что Россия вернется на международную арену и покажет всему миру, что отстранение сделало нас еще сильнее»
29 августа, 07:48
Россиянин Хамхоев победил на юношеском чемпионате мира по дзюдо
28 августа, 17:59
Россиянка Мишенькина победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо
27 августа, 18:50
Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев завершил карьеру
20 августа, 10:16
Армрестлинг. East vs West 19. Ларратт заборол Курдечу на обеих руках, Хатчингс уступил Чаффи, стронгмены Холл и Шоу одержали победы, другие результаты
316 августа, 06:25
Российский самбист Хабибулаев выиграл золото на Всемирных играх в Китае
14 августа, 13:07
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама