Арсен Галстян: «Пусть Зантарая поступает, как считает нужным. Зла не держим. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики»

Олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян прокомментировал слова украинского дзюдоиста Георгия Зантарая о том, что он откажется от всех титулов, если россиян допустят к международному турниру Большого шлема в Монголии.
– Это выбор Георгия, у него своя обстановка и понимание всего вокруг. Как считает нужным, пусть так и поступает. Если он решил таким способом заявить, пусть так и делает.
Мы ничего плохого никому не желаем и зла ни на кого не держим. Мы, российские дзюдоисты, намерены проявлять себя и бороться на татами. Все должно решаться на спортивных площадках.
Мы сейчас находимся на сборе, и я тоже буду на этом турнире Большого шлема. Мы, естественно, не поддерживаем такие заявления в наш адрес. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики.
– Какие у вас раньше были отношения с Зантарая, с другими украинскими дзюдоистами?
– Все было хорошо, у нас были нормальные отношения. Мы не раз боролись с ними на соревнованиях. Мы всегда общались, были дружны, – сказал Галстян.
Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии