Арсен Галстян: «Пусть Зантарая поступает, как считает нужным. Зла не держим. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики»

Теги сборная России дзюдо Арсен Галстян Георгий Зантарая сборная Украины Политика Единоборства

Олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян прокомментировал слова украинского дзюдоиста Георгия Зантарая о том, что он откажется от всех титулов, если россиян допустят к международному турниру Большого шлема в Монголии. 

– Это выбор Георгия, у него своя обстановка и понимание всего вокруг. Как считает нужным, пусть так и поступает. Если он решил таким способом заявить, пусть так и делает.

Мы ничего плохого никому не желаем и зла ни на кого не держим. Мы, российские дзюдоисты, намерены проявлять себя и бороться на татами. Все должно решаться на спортивных площадках.

Мы сейчас находимся на сборе, и я тоже буду на этом турнире Большого шлема. Мы, естественно, не поддерживаем такие заявления в наш адрес. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики.

– Какие у вас раньше были отношения с Зантарая, с другими украинскими дзюдоистами?

– Все было хорошо, у нас были нормальные отношения. Мы не раз боролись с ними на соревнованиях. Мы всегда общались, были дружны, – сказал Галстян. 

Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии

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