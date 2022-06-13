Арсен Галстян: «Пусть Зантарая поступает, как считает нужным. Зла не держим. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики»

Олимпийский чемпион по дзюдо прокомментировал слова украинского дзюдоиста Георгия Зантарая о том, что он откажется от всех титулов, если россиян допустят к международному турниру Большого шлема в Монголии.

– Это выбор Георгия, у него своя обстановка и понимание всего вокруг. Как считает нужным, пусть так и поступает. Если он решил таким способом заявить, пусть так и делает.

Мы ничего плохого никому не желаем и зла ни на кого не держим. Мы, российские дзюдоисты, намерены проявлять себя и бороться на татами. Все должно решаться на спортивных площадках.

Мы сейчас находимся на сборе, и я тоже буду на этом турнире Большого шлема. Мы, естественно, не поддерживаем такие заявления в наш адрес. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики.

– Какие у вас раньше были отношения с Зантарая, с другими украинскими дзюдоистами?

– Все было хорошо, у нас были нормальные отношения. Мы не раз боролись с ними на соревнованиях. Мы всегда общались, были дружны, – сказал Галстян.

Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии