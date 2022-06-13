Мудранов о словах Зантарая: «Не думаю, что это его личная позиция. Он дружил с нашей командой. Наверное, кто-то сверху ему говорит»

Олимпийский чемпион Рио-2016 Беслан Мудранов прокомментировал заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая о том, что он откажется от всех титулов, если россиян допустят к международному турниру Большого шлема в Монголии.

– У всей сборной России всегда были хорошие отношения с Георгием до нынешней ситуации. Вообще никаких проблем с украинскими дзюдоистами не было. Они за нас болели на соревнованиях, мы – за них.

Я думаю, что Георгий говорит не от себя, это не его личная позиция. Наверняка ему это сказали, что нужно сделать такое заявление.

– Кто мог диктовать эти слова?

– Наверное, кто-то сверху ему говорит, руководство, что надо поддерживать эту политику. Я не думаю, что Зантарая искренне хочет, чтобы российские спортсмены не выступали на международных соревнованиях и на турнире в Монголии, в частности.

Зантарая – сам бывший спортсмен, он дружил с нашей командой.

– Зантарая реально может отказаться от своих титулов из-за российских дзюдоистов, как считаете?

– Не знаю. Возможно, он сделал такое заявление, чтобы привлечь внимание. Ну вот, я сейчас скажу, что отказываюсь от титула олимпийского чемпиона, что от этого изменится? Я же не перестану быть олимпийским чемпионом, это уже история, свершившийся факт.

То же самое и с Георгием. Зантарая – великолепный спортсмен, результативный. Все равно его победы останутся фактом, медали у него останутся. Он останется чемпионом мира для всех, – сказал Мудранов.

Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии