Лайшев о заявлении украинского дзюдоиста Зантарая: «Чтобы его успокоить, скажу: мы выступаем и будем выступать во всех турнирах. И к нам примкнет впоследствии весь мир»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на заявление украинского дзюдоиста, чемпиона мира 2009 года Георгия Зантарая.

Зантарая заявил, что откажется от всех титулов, если российским спортсменам будет разрешено принять участие в международном турнире Большого шлема в Монголии. Ранее россиян допустили туда в нейтральном статусе. 

«Люди заблудились просто в этом мире. Чтобы его успокоить, хочу сказать, что мы выступали, выступаем и будем выступать во всех турнирах. И к нам примкнет впоследствии весь мир. Я это точно знаю.

На это заявление просто не нужно обращать внимания. Это глупость полнейшая. Тем более что не раз историей мы доказывали нашу правоту и то, что их всех раздражает, что мы не оказались дураками», – сказал Лайшев. 

Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии

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