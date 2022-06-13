Лайшев о заявлении украинского дзюдоиста Зантарая: «Чтобы его успокоить, скажу: мы выступаем и будем выступать во всех турнирах. И к нам примкнет впоследствии весь мир»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на заявление украинского дзюдоиста, чемпиона мира 2009 года Георгия Зантарая.

Зантарая заявил, что откажется от всех титулов, если российским спортсменам будет разрешено принять участие в международном турнире Большого шлема в Монголии. Ранее россиян допустили туда в нейтральном статусе.

«Люди заблудились просто в этом мире. Чтобы его успокоить, хочу сказать, что мы выступали, выступаем и будем выступать во всех турнирах. И к нам примкнет впоследствии весь мир. Я это точно знаю.

На это заявление просто не нужно обращать внимания. Это глупость полнейшая. Тем более что не раз историей мы доказывали нашу правоту и то, что их всех раздражает, что мы не оказались дураками», – сказал Лайшев.

Чемпион мира из Украины заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к Большому шлему в Монголии