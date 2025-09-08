В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS

В Казахстане могут ужесточить ответственность за SMS-рекламу азартных игр.

Соответствующее предложение было рассмотрено на заседании Межведомственной комиссии по предпринимательству.

«Комиссия рассмотрела инициативу по введению административной ответственности за рассылку SMS-сообщений с рекламой электронных казино и азартных игр.

Как подчеркнули представители Министерства туризма и спорта, цель данного регулирования заключается в снижении числа зависимых игроков и повышении уровня социальной ответственности бизнеса в сфере телекоммуникаций», – отмечается на сайте Премьер-министра Казахстана.