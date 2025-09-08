В Германии усилили контроль за ставками на социальные и политические события

Немецкий регулятор (GGL) предостерег граждан от ставок на социальные и политические события.

GGL отметил, что такие форматы подвержены манипуляциям, так как основаны на субъективных или неясных исходах. Поводом для активности регулятора послужил участившиеся сообщения о ставках на события, связанные с конфликтом на Украине.

Отметим, что в России ставки на неспортивные события запрещены с 2020 года.

