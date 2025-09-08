Внедрение цифрового рубля не затронет букмекеров, считают в ЦУПИСе: «Мы обозначили ЦБ наш план действий»
В ЕЦУПИС считают, что внедрение цифрового рубля не затронет букмекеров.
«Мы обозначили регулятору наш план действий в ответ на запрос о сроках внедрения цифрового рубля, который они направили участникам рынка.
Мы сообщили ЦБ, что будем внедрять цифровой рубль для розничных пользователей в Кошельке ЦУПИС и для юридических лиц, не подпадающих под специальное регулирование 244-ФЗ.
Букмекеры и ЦУПИС осуществляют свою деятельность именно в его соответствии, а он не предполагает возможности расчётов с помощью цифрового рубля», – заявил коммерческий директор «Мобильной карты» Артем Сычев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
