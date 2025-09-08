0

Внедрение цифрового рубля не затронет букмекеров, считают в ЦУПИСе: «Мы обозначили ЦБ наш план действий»

В ЕЦУПИС считают, что внедрение цифрового рубля не затронет букмекеров.

«Мы обозначили регулятору наш план действий в ответ на запрос о сроках внедрения цифрового рубля, который они направили участникам рынка.

Мы сообщили ЦБ, что будем внедрять цифровой рубль для розничных пользователей в Кошельке ЦУПИС и для юридических лиц, не подпадающих под специальное регулирование 244-ФЗ.

Букмекеры и ЦУПИС осуществляют свою деятельность именно в его соответствии, а он не предполагает возможности расчётов с помощью цифрового рубля», – заявил коммерческий директор «Мобильной карты» Артем Сычев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Единый ЦУПИС
Ставки на спорт
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Ставочной индустрии в любимой соцсети
Главные новости
В Германии усилили контроль за ставками на социальные и политические события
вчера, 12:31
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
вчера, 08:49
Искусственный интеллект помог ЕЦУПИС увеличить точность обнаружения дропов в два раза
7 сентября, 19:40
Более 19 млн россиян прошли идентификацию в ЕЦУПИС для совершения ставок
6 сентября, 16:38
ЦБ предупредил о возможных блокировках карт россиян за игру в нелегальных казино
5 сентября, 11:48
Olimpbet продлил контракт с хоккейным «Спартаком» до 2027 года
15 сентября, 08:59
Olimpbet подписал контракт с «Нефтехимиком» на три года. В прошлом сезоне клуб сотрудничал с PARI
4 сентября, 15:51
«Лига Ставок» о микробеттинге: «В скором времени он появится у всех компаний. SportRadar уже готов продавать им маркеты»
4 сентября, 14:44
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Надеюсь, мы будем активно участвовать в борьбе за новый беттинг-контракт РПЛ»
4 сентября, 14:11
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Активное развитие теневого сектора – проблема. Нелегальные букмекеры привлекают значительную часть игроков»
4 сентября, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50