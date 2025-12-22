  • Спортс
  «Металлург» выиграл 23 из 29 домашних матчей против «Нефтехимика» в КХЛ. Магнитогорцы – явные фавориты сегодня
«Металлург» выиграл 23 из 29 домашних матчей против «Нефтехимика» в КХЛ. Магнитогорцы – явные фавориты сегодня

«Металлург» примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Магнитогорска выиграл 23 из 29 матчей против «Нефтехимика» на своем льду в КХЛ.

Букмекеры считают «Металлург» явным фаворитом встречи за 1.42. На победу «Нефтехимика» в основное время дают коэффициент 6.60, на ничью – 5.50.

Матч пройдет 22 декабря, начало – в 17:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
