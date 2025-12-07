Демидов против «Торонто»: 15-й ассист в сезоне, 2 броска и 1 хит за 16:37. У него 21 очко в 27 играх
Иван Демидов отметился результативной передачей в матче с «Торонто».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов ассистировал при шайбе Коула Кофилда в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1 Б).
На счету 19-летнего россиянина 21 (6+15) очко в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 14:42.
По результативности среди новичков Демидов уступает только форварду «Анахайма» Беккетту Сеннеке (22 балла в 28 играх, 8+14).
Сегодня Иван (16:42, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
