  Агент Комтуа: «Если говорят, что Макс – игрок Кудашова, тогда можно убирать всех хоккеистов «Динамо». У него не всегда складывались хорошие отношения с тренером»
Агент Комтуа отреагировал на слухи вокруг игрока «Динамо».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Максима Комтуа, отреагировал на слухи вокруг игрока.

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что «Динамо» хочет расстаться с несколькими игроками: «Динамо» пытается расстаться с «игроками Кудашова». В этом списке Адамчук, Джиошвили. Вероятно, Комтуа».

«Если говорят, что Комтуа – игрок Кудашова, то тогда можно убирать всех хоккеистов «Динамо». У Макса, честно говоря, не всегда складывались хорошие отношения с Кудашовым, поэтому не понимаю, почему про него так говорят.

Ко мне руководство «Динамо» не обращалось. Разговоров может быть много, но мое мнение, что лучше об изменениях говорить ближе к следующему сезону, чем сейчас, когда он в разгаре.

У клуба есть руководство, поэтому пусть решают. Есть [генеральный директор Сергей] Сушко, который неплохо справляется с задачами», – сказал Ботев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
