Агент Комтуа: «Если говорят, что Макс – игрок Кудашова, тогда можно убирать всех хоккеистов «Динамо». У него не всегда складывались хорошие отношения с тренером»

Агент Комтуа отреагировал на слухи вокруг игрока «Динамо».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Максима Комтуа, отреагировал на слухи вокруг игрока.

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил , что «Динамо» хочет расстаться с несколькими игроками: «Динамо» пытается расстаться с «игроками Кудашова». В этом списке Адамчук, Джиошвили. Вероятно, Комтуа».

«Если говорят, что Комтуа – игрок Кудашова, то тогда можно убирать всех хоккеистов «Динамо». У Макса, честно говоря, не всегда складывались хорошие отношения с Кудашовым, поэтому не понимаю, почему про него так говорят.

Ко мне руководство «Динамо» не обращалось. Разговоров может быть много, но мое мнение, что лучше об изменениях говорить ближе к следующему сезону, чем сейчас, когда он в разгаре.

У клуба есть руководство, поэтому пусть решают. Есть [генеральный директор Сергей] Сушко, который неплохо справляется с задачами», – сказал Ботев.