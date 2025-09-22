Крощинский и Холодилин дисквалифицированы на один матч. Федор начал драку с Никитой в матче «Трактора» и «Спартака» после его удара в колено Светлакову
Федор Крощинский и Никита Холодилин дисквалифицированы на один матч.
Нападающий «Спартак» был удален до конца матча против «Трактора» (5:3) из-за удара колено в колено форварду уральцев Андрею Светлакову.
Из-за этого на льду возникла потасовка между защитником «Трактора» Федором Крощинским и Никитой Холодилиным.
Холодилин дисквалифицирован на один матч и выплатит денежный штраф, поскольку КХЛ оставила без изменений его матч-штраф.
Крощинский также пропустит одну игру и выплатит штраф, потому что КХЛ не изменила его удаление как зачинщика драки.
Игрок «Спартака» вынес соперника коленом. Это привело к яркой драке
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости