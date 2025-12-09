  • Спортс
  Светлов о «Металлурге»: «Стабильность плюс атака – это уже критерии советского хоккея. Видна системная работа, идея селекции – нападение насытили игровиками»
Светлов о «Металлурге»: «Стабильность плюс атака – это уже критерии советского хоккея. Видна системная работа, идея селекции – нападение насытили игровиками»

Сергей Светлов о «Металлурге»: стабильность и атака – критерии советского хоккея.

Сергей Светлов высказался о лидерстве «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Разина набрала 54 очка в 39 играх. 

– Что отметили для себя в первой половине турнира?

– Бросилась в глаза плотность результатов. Можно долго спорить о том, что или уровень лидеров нашего хоккея опустился, или середняки прибавили, но картина очевидная – в лиге происходит выравнивание сил.

Посмотрите таблицу, только одна команда на первой половине дистанции избежала двух кряду поражений в основное время – «Магнитка». Все остальные серии побед и поражений чередовали.

– Именно поэтому «Металлург» уверенно лидирует в чемпионате?

– Да, стабильность – признак мастерства. А еще «Металлург» – это атака. Заброшена 131 шайба – на 16 больше, чем у второй команды чемпионата, минского «Динамо».

Стабильность плюс атака – это уже критерии советского хоккея. «Металлург» пока их выдерживает. Поэтому для меня эта команда – главное открытие осени. 

– Лидерство Магнитогорска – сюрприз?

– «Магнитка» сделала заявку еще летом, когда ее селекцию называли лучшей в КХЛ. Идея этой селекции была понятна – линию нападения насытили игровиками, Ткачевым, Бараком, Толчинским и так далее. Тренерскому штабу пока удается использовать все эти козыри.

Думаю, другим большим клубам Востока нужно внимательно изучить опыт «Магнитки», где видна именно системная работа – менеджеров, тренеров, игроков, – сказал олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ.

«Магнитка» – безусловный лидер КХЛ. Вот главные причины ее процветания

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
