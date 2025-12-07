Ларионов о выездной серии: «СКА теряет игроков, опыт и мастерство – выбыли Зыков, Локтионов и Сапего. Накопилась усталость, перерыв даст возможность восстановить силы»

Игорь Ларионов о выездной серии СКА: теряем игроков, опыт и мастерство.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал итог выездной серии из четырех матчей в FONBET КХЛ. Армейцы набрали 7 очков из 8 возможных, один раз уступив «Амуру » по буллитам (3:4).

– Мы в этой поездке теряем игроков, опыт, мастерство. Выбыл Зыков , Локтионов , в конце матча выбыл Сапего с травмой нижней части тела. Усталость, которая накопилась, не может не сказываться. Концентрация играет большую роль.

Не могу не отметить, что болельщики повели «Амур» вперед, дали им глоток воздуха. Рады, что сравняли, вывели игру в овертайм, но по буллитам соперник оказался удачливее.

– Как вам играть «дома» в гостевой атмосфере?

– Очень сложно играть три матча за четыре дня на Дальнем Востоке. Сложнейшее испытание. Молодежь, которая вышла сегодня, отыграла хороший матч. Ребята постарше видно, что подсели. Кого-то мы потеряли.

Надеюсь, перерыв даст возможность восстановить силы и вернуться после паузы в полном составе, – сказал Ларионов.

