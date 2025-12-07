  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о выездной серии: «СКА теряет игроков, опыт и мастерство – выбыли Зыков, Локтионов и Сапего. Накопилась усталость, перерыв даст возможность восстановить силы»
10

Ларионов о выездной серии: «СКА теряет игроков, опыт и мастерство – выбыли Зыков, Локтионов и Сапего. Накопилась усталость, перерыв даст возможность восстановить силы»

Игорь Ларионов о выездной серии СКА: теряем игроков, опыт и мастерство.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал итог выездной серии из четырех матчей в FONBET КХЛ. Армейцы набрали 7 очков из 8 возможных, один раз уступив «Амуру» по буллитам (3:4).

– Мы в этой поездке теряем игроков, опыт, мастерство. Выбыл Зыков, Локтионов, в конце матча выбыл Сапего с травмой нижней части тела. Усталость, которая накопилась, не может не сказываться. Концентрация играет большую роль.

Не могу не отметить, что болельщики повели «Амур» вперед, дали им глоток воздуха. Рады, что сравняли, вывели игру в овертайм, но по буллитам соперник оказался удачливее.

– Как вам играть «дома» в гостевой атмосфере?

– Очень сложно играть три матча за четыре дня на Дальнем Востоке. Сложнейшее испытание. Молодежь, которая вышла сегодня, отыграла хороший матч. Ребята постарше видно, что подсели. Кого-то мы потеряли.

Надеюсь, перерыв даст возможность восстановить силы и вернуться после паузы в полном составе, – сказал Ларионов.

СКА сыграл домашний матч... в Хабаровске. Игру перенесли из-за шоу фигуристов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoСергей Сапего
logoСКА
logoАндрей Локтионов
logoЧемпионат.com
logoАмур
logoКХЛ
травмы
logoИгорь Ларионов
logoВалентин Зыков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андриевский о 4:3 со СКА: «Амуру» не хватало свежести, куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0»
7 декабря, 10:51
Ларионов о 3:4 с «Амуром»: «СКА взял 7 из 8 очков на выезде, горжусь ребятами. Четыре игры за шесть дней, такая разница во времени – я никогда не испытывал подобного»
7 декабря, 10:41
Ларионов о 2:1 с «Амуром»: «СКА проявил характер, неуступчивость и волю к победе. Суперсложная игра против очень хорошей команды»
6 декабря, 10:35
Главные новости
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
38 минут назадВидео
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Эдмонтон» играет с «Баффало»
55 минут назадLive
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
14 минут назад
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
26 минут назад
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото
Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
вчера, 20:29
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»
вчера, 19:32
Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»
вчера, 18:25