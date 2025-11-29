Гомоляко о тренерах-легионерах в КХЛ: «Надо их жестко на место ставить. Не захотел работать – езжай домой. У нас есть свои замечательные русские специалисты»

Сергей Гомоляко: иностранных тренеров в КХЛ надо ставить на место.

Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко высказался о работе иностранных тренеров в клубах, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Гру ушел из «Трактора», у Хартли есть разногласия с руководством «Локомотива», «Авангард» Ги Буше порой слишком прямолинеен… Вам не кажется, что иностранные тренеры в КХЛ переоценены?

– Именно эти – возможно. Если Гру и Хартли уже кое-что выиграли в КХЛ, то Буше для меня – темная лошадка. Хартли, как я понял, уже сказал, что будет работать дальше. Другое дело, что в Омске делали все, что он просил. «Локомотив» же – немного другая структура. Там тренер – только тренер, и никто другой. Ему дают игроков, он с ними работать. Бобу надо к этому привыкнуть.

Раз убрали твоего помощника – значит, дадут тебе другого. Ничего страшного ведь не произошло. «Локомотив» продолжает идти на первом месте, «Авангард » тоже в числе лидеров на Востоке. У нас тоже есть сильные тренеры. Думаю, что те же Зубов с Корешковым (новые помощники и.о. главного тренера «Трактора» Рафаэля Рише – Спортс) спокойно могут возглавить любой клуб КХЛ, и они не хуже сработают.

– Почему мы раз за разом натыкаемся на следующую историю: канадские тренеры у себя на родине работают себе спокойно, но когда приезжают в Россию, начинают всем подряд руки выкручивать?

– Да потому что мы сами позволяем это делать. Они же поначалу присматриваются. Возьмем, например, приезд Майка Кинэна в «Металлург». Геннадий Иванович Величкин с ним спокойно общался, он прекрасно работал, Воробьев с Пелино ему помогали. А когда «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина, Кинэна вознесли до небес, и он начал говорить, что фотографии в фойе не те, что висят они не так…

В общем, стал вмешиваться в другие процессы. Как правило, иностранные тренеры не знают русских хоккеистов, а своих не предлагают. Бенуа Гру вот вывел «Трактор» в финал и начал из руководителей «Трактора» веревки вить. Надо их жестко на место ставить. Не захотел работать – езжай домой. У нас есть свои замечательные русские тренеры, – сказал Гомоляко.