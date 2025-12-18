Шипачеву осталось 6 очков до 1000 в КХЛ. 2.27 – голевое действие в матче с «Автомобилистом»

Вадим Шипачев близок к тому, чтобы набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ.

38-летний нападающий минского «Динамо» набрал 994 (311+683) очка в 1092 встречах в лиге. В нынешнем сезоне Шипачев набрал 14 (6+8) баллов в 30 матчах.

Букмекеры дают коэффициент 2.27 на то, что Шипачев наберет очки в сегодняшнем матче с «Автомобилистом». 1.56 – форвард останется без голевых действий.

Игра пройдет 18 декабря, начало – в 17:00 мск.