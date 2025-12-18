Шипачеву осталось 6 очков до 1000 в КХЛ. 2.27 – голевое действие в матче с «Автомобилистом»
Вадим Шипачев близок к тому, чтобы набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ.
38-летний нападающий минского «Динамо» набрал 994 (311+683) очка в 1092 встречах в лиге. В нынешнем сезоне Шипачев набрал 14 (6+8) баллов в 30 матчах.
Букмекеры дают коэффициент 2.27 на то, что Шипачев наберет очки в сегодняшнем матче с «Автомобилистом». 1.56 – форвард останется без голевых действий.
Игра пройдет 18 декабря, начало – в 17:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости